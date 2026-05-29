Женщина и пятеро детей пострадали в ДТП в Волгоградской области
В Дубовском районе Волгоградской области автомобиль Lexus вылетел в кювет и перевернулся, в результате чего пострадали шесть человек, сообщил региональный главк МВД.
Авария произошла в четверг на 602-м километре федеральной трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград». По предварительным данным полиции, женщина за рулем иномарки не смогла удержать управление транспортным средством, говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
Машина съехала с проезжей части в кювет и опрокинулась. «В результате ДТП сама водитель и пять несовершеннолетних пассажиров доставлены в медучреждение», – сообщили в региональном главке МВД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая трое детей пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Пензенской области.
В апреле подмосковные полицейские зафиксировали опрокидывание легкового автомобиля с двумя несовершеннолетними пассажирами.
В прошлом году под Чеховом в результате съезда иномарки в кювет травмы получили четверо детей.