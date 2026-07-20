МИД сообщил о намерении предотвратить завоз Эболы в Россию

МИД сообщил о планах остановить распространение вируса Эбола вакцинами

Tекст: Мария Иванова

Российская сторона рассчитывает не допустить проникновения опасного заболевания из африканских стран, передает ТАСС.

Директор департамента государств Африки МИД Анатолий Башкин подчеркнул важность своевременного реагирования на угрозу.

«Если его не купировать, могут быть зарегистрированы завозные случаи, как, например, уже было во Франции. Поэтому очень важно остановить распространение сейчас, и я надеюсь, что с появлением наших вакцин это удастся сделать», – отметил дипломат.

Представитель ведомства выразил надежду на эффективность отечественных усилий в борьбе с эпидемией. Он добавил, что сейчас насчитывается около 1,8 тыс. инфицированных в Конго и Уганде. Хотя текущий очаг меньше по сравнению с прошлыми вспышками, вирус остается крайне опасным из-за легкости распространения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, африканские страны выразили заинтересованность в поставках российской вакцины против нового штамма лихорадки Эбола.

К началу июля число зараженных опасным вирусом в Демократической Республике Конго превысило 1,7 тыс. человек.

Руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург исключил угрозу масштабного распространения этой инфекции на территории России.