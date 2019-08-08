Избитой в Ингушетии девочке поставят протез руки

Избитой в Ингушетии семилетней девочке планируют поставить протез правой руки, сообщил президент Научно-исследовательского института НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По его словам, девочка хорошо перенесла операцию по удалению омертвевшей части руки, включая кисть и предплечье, передает ТАСС.

«Необходимо время, чтобы дальше наблюдать процесс. Это где-то полторы – две недели. Потом будет много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой. Я думаю, со временем, обязательно будет протез», – сказал Рошаль.

В среду московские врачи ампутировали девочке часть правой руки до локтя.

Напомним, 4 июля в детскую больницу Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. СК России по Ингушетии возбудил уголовное дело.

Позже девочка была доставлена в Москву в НИИ Рошаля, где у нее обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника. Врачи сообщили, что левую руку девочки удалось сохранить, но «диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти». Было принято решение об ампутации правой конечности.

По подозрению в избиении ребенка была задержана ее тетя, позже ее арестовали и предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.