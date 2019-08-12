Лесной пожар охватил окрестности Афин

В ночь на понедельник, 12 августа, вблизи греческого города Пеания начался лесной пожар. Местное население эвакуировали. От пламени Афины отделяет только гора Химмет.

К месту происшествия, по информации Greek Reporter, направили более 130 пожарных и свыше 40 машин, сообщает «360».

На помощь высланы все силы гражданской защиты и цистерны с водой из Аттики, местного самоуправления и соседних регионов.

Красный уровень пожарной опасности действует в Греции с минувшей субботы. В регионе установилась 40-градусная жара и сильный ветер. В выходные, по имеющейся информации, произошло более 120 лесных пожаров.

Ранее ученые предупреждали, что в Европе регулярно будут происходить массовые лесные пожары, если глобальное потепление не удастся удержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия.

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