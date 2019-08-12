Водитель оригинально проучил чиновника в Хакасии за хамство

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12 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 10:54  |  vz.ru
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Рост цен на продовольствие принесет пользу россиянам

Россию рост цен на продовольствие тоже затронет, но многим другим странам будет гораздо хужеФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Мировые цены на продовольствие в ближайшие десятилетия будут сильно расти, а доступность еды для десятков миллионов людей станет гораздо ниже. И все это из-за изменения климата на планете. Соответствующий прогноз содержится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Эти тенденции имеют непосредственное отношение и к России, но не в столь угрожающем смысле. Подробности...
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Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом

Руководство Хабаровска ставит перед собой масштабные задачиФото: Владимир Саяпин/ТАСС
В Хабаровске хотят претендовать на статус еще одного, четвертого по счету, города федерального значения в России. Если мэр города Сергей Кравчук и его команда потенциальных муниципальных и краевых депутатов смогут доказать жизнеспособность этой идеи, то вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем отдельным субъектом Российской Федерации может стать и Хабаровск.  Подробности...
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Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне Нёнокса в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
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США пожалеют о появлении ВМС Китая в Персидском заливе

В тесном Ормузском проливе китайские фрегаты неизбежно сойдутся борт о борт с американцамиФото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Shannon Renfroe
Пекин впервые в истории заявил о возможном участии в военно-морской коалиции. Причем речь идет о совместных действиях с США в Персидском заливе. Некоторые политики расценивают это как дипломатические игры. Однако если Пекин направит свои суда в залив, то это позволит ему уже в самом недалеком будущем существенно изменить свой военно-морской статус в мире. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Отличительная черта уличного либерала

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Так ведут себя гопники, шпана. Когда, налетев толпой, можно почувствовать себя сильным и смелым. Дай этим милым людям со светлыми лицами оружие, они и на проспекте Сахарова все кровью зальют. Подробности...
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Самый «нерусский» фильм Тарантино

Дмитрий Дабб, кинокритик
Новая работа мастера приговорена к огромной дистанции между американским и русским зрителем, даже если русский зритель тоже любит большие женские ступни, ручные огнеметы и артиста Ди Каприо. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

За событиями в Киргизии стоит внешняя сила

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Интерес Вашингтона к Киргизии понятен – страна является слабым звеном аж в двух весьма интересных для интересов США цепочках. Которые через Киргизию можно ослабить, а то (при большой удаче) и развалить. Подробности...
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              Водитель оригинально проучил чиновника в Хакасии за хамство

                 12 августа 2019, 10:40
              Фото: r-19.ru
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Водитель служебного автомобиля высадил заместителя главы Хакасии Константина Харисова на обочине трассы в 300 километрах от Абакана в попытке проучить чиновника за хамство.

              Харисов, назначенный на пост вице-губернатора Хакасии в июле, совершал рабочую поездку в Орджоникидзевский район и решил остановиться в пути, чтобы пообедать в кафе. Водитель подсел к нему за столик, что возмутило чиновника. Харисов в грубой форме начал отчитывать водителя за «нарушение субординации», сообщает ТВК.

              Сообщается, что порицание продолжилось и в автомобиле. Водитель рассказал, что вице-губернатор оскорблял его, переходил на личности и называл «быдлом». Тогда шофер не выдержал, остановился у обочины и, взяв чиновника за шиворот, выволок его из автомобиля в почти 300 километрах от столицы региона. В Абакан вице-губернатору пришлось добираться на попутках.

              Как сообщил бывший руководитель администрации главы Хакасии Владислав Никонов на своей странице в Facebook, после того, как история повторилась, почти все водители правительственного гаража отказались возить Харисова.

              «История с воспитанием повторилась, прозвучали похожие слова, обещания всех уволить и набрать адекватных. На этот раз из машины зама не выкидывали, но за грудки взяли», – рассказал он, отметив, что в итоге автомобилем управлял помощник Харисова.

              Никонов добавил, что водителем вице-губернатора вызвался работать «парень, огромного роста детина». «Пообещал научить зама с уважением относиться к водителям», – заключил он.

              За последнее время прозвучало сразу несколько скандальных заявлений чиновников, преимущественно регионального уровня, на социальные темы.

              Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян, комментируя череду скандалов с оскорбительными высказываниями, объяснила, за что в России ненавидят чиновников.

              Газета ВЗГЛЯД публиковала мнение журналиста Антона Крылова, который отмечал, что новые чиновники не отличаются от советских продавщиц.

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