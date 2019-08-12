Водитель оригинально проучил чиновника в Хакасии за хамство

Водитель служебного автомобиля высадил заместителя главы Хакасии Константина Харисова на обочине трассы в 300 километрах от Абакана в попытке проучить чиновника за хамство.

Харисов, назначенный на пост вице-губернатора Хакасии в июле, совершал рабочую поездку в Орджоникидзевский район и решил остановиться в пути, чтобы пообедать в кафе. Водитель подсел к нему за столик, что возмутило чиновника. Харисов в грубой форме начал отчитывать водителя за «нарушение субординации», сообщает ТВК.

Сообщается, что порицание продолжилось и в автомобиле. Водитель рассказал, что вице-губернатор оскорблял его, переходил на личности и называл «быдлом». Тогда шофер не выдержал, остановился у обочины и, взяв чиновника за шиворот, выволок его из автомобиля в почти 300 километрах от столицы региона. В Абакан вице-губернатору пришлось добираться на попутках.

Как сообщил бывший руководитель администрации главы Хакасии Владислав Никонов на своей странице в Facebook, после того, как история повторилась, почти все водители правительственного гаража отказались возить Харисова.

«История с воспитанием повторилась, прозвучали похожие слова, обещания всех уволить и набрать адекватных. На этот раз из машины зама не выкидывали, но за грудки взяли», – рассказал он, отметив, что в итоге автомобилем управлял помощник Харисова.

Никонов добавил, что водителем вице-губернатора вызвался работать «парень, огромного роста детина». «Пообещал научить зама с уважением относиться к водителям», – заключил он.

За последнее время прозвучало сразу несколько скандальных заявлений чиновников, преимущественно регионального уровня, на социальные темы.

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян, комментируя череду скандалов с оскорбительными высказываниями, объяснила, за что в России ненавидят чиновников.

Газета ВЗГЛЯД публиковала мнение журналиста Антона Крылова, который отмечал, что новые чиновники не отличаются от советских продавщиц.

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