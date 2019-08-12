Голодные медведи заблокировали туристический маршрут на Камчатке

Туристический маршрут на реке Хакыцин в Южно-Камчатском заказнике временно закрыли из-за 70 голодных агрессивных медведей, сообщили в Кроноцком заповеднике.

«Это (закрытие маршрута – прим. ВЗГЛЯД) связано с небезопасной обстановкой, которая сложилась в результате слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей. На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников», – передает РИА «Новости» сообщение заповедника.

Там добавили, что обычно в конце лета в этом районе наблюдается массовый ход нерки, но в этом году в нерестилища заходят лишь отдельные лососи. Медведи в ожидании пищи собираются на берегу реки, сейчас там до 70 взрослых особей, между которыми возникают конфликты. Соответственно, растет риск агрессии медведей и по отношению к человеку.

Ученые уже столкнулись с проявлением агрессии медведей, когда на учетном маршруте взрослый самец набросился на трех человек, но в последний момент предпочел убежать.

Напомним, в мае медведь украл холодильник у охотников на Камчатке.