Медведь украл холодильник у охотников на Камчатке

На трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково медведь украл у охотников походный холодильник.

Мужчины припарковались на обочине и разговаривали около автомобиля. В это время медведь подошел к машине и вытащил из кузова контейнер, после чего сбежал, сообщает телеканал «Звезда».

Охотники решили спугнуть зверя и несколько раз выстрелили в воздух, но он не остановился и скрылся в лесу с «добычей».

Позже выяснилось, что этого медведя часто подкармливают водители, проезжающие по трассе, поэтому он смело выходит к людям.

Ранее сообщалось, что на Камчатке был найден мертвый мужчина рядом с убитым медведем.