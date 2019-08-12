Китай ослабил юань до минимума 2008 года

Курс юаня к доллару достиг минимума весны 2008 года, сообщают информационные агентства.

Китайский ЦБ понизил курс на 75 базисных пунктов. Курс составляет 7,0211 юаня за доллар – это минимальный показатель со 2 апреля 2008 года. Курс юаня к доллару снижается восьмой рабочий день подряд, передает ТАСС.

На прошлой неделе курс доллара в Китае превысил психологическую отметку в семь юаней. Это произошло через несколько дней после того, как США официально обвинили Китай в манипулировании валютой.