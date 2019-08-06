Россия потеряла больше миллиарда долларов из-за юаня

США впервые с 1994 года официально обвинили Китай в манипулировании валютой. Мерой наказания в таких случаях является введение пошлин. Главным судьей в таких случаях должна выступать ВТО, однако Вашингтон давно пренебрегает этими формальностями. Неконтролируемые действия США привели уже к первым негативным финансовым последствиям, в том числе и для России.

Китай позволил своей валюте опуститься ниже 7 юаней за доллар. Последний раз такое было аж в 2008 году. Это сразу вызвало негодование со стороны американского президента. «Китай снизил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется «валютная манипуляция». Вы слушаете, Федеральная резервная система? Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!», - написал Трамп в своем Твиттере.

Трамп уже не раз обвинял и Китай, и Евросоюз, и даже Россию в валютных манипуляциях через социальную сеть. В частности, он уверял, что Китай и Европа занимаются «крупными манипуляциями с валютой и закачивают деньги в свои системы», чтобы конкурировать с США. При этом он регулярно критиковал федеральную резервную систему США за высокую базовую процентную ставку, которая, по его словам, ставит страну в невыгодное положение. Политику ФРС он называл «разрушительной».

На этот раз твитами Трампа дело не ограничилось. За этим последовало официально обвинение со стороны Минфина США. Китай манипулировал юанем для получения «несправедливого конкурентного преимущества», заявил министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, Народный Банк Китая в своем заявлении открыто признал, что он контролирует обменный курс национальной валюты, что «он имеет большой опыт манипулирования своей валютой и по-прежнему готов делать это на постоянной основе». Снижение курса юаня до минимума с декабря прошлого года, по мнению Минфина США, является прямым следствием действий руководства страны. Там считают, что действующая модель является нарушением обязательств Китая в рамках G20 воздерживаться от конкурентной девальвации.

На самом деле, обвинения в манипулировании юанем были задолго до Трампа. США считают себя правителями мира, поэтому в 1988 году выпустили очередной закон, в рамках которого секретарь Казначейства обязан ежегодно анализировать валютную политику других стран и решать, манипулируют ли они обменным курсом между своей валютой и долларом или нет, рассказывает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Сам Китай опровергает обвинения. Действия США – «это своенравный односторонний и протекционистский акт, серьезно нарушающий международные нормы», говорится в заявлении китайского центробанка. Конечно, ослабление юаня помогает китайским экспортерам быть конкурентноспособней, чем американские производители.

«Все страны манипулируют валютой. Вспомним швейцарский ЦБ, который снял ограничение на торговлю против доллара. Способов манипулирования очень много. Регулятор может влиять на курс через прямые интервенции, то есть покупку или продажу валюты, с помощью монетарной денежной политики и регулирования ставками, есть также фискальные бюджетные меры и т.д.», - говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Вашингтон при желании может в любой момент выдвинуть официальное обвинение в манипулировании в том числе и России, если надо будет.

«Следуя букве американского закона, ЦБ РФ, покупая валюту на бирже согласно «бюджетному правилу», тем самым технически подпадает под определение валютного манипулятора»,

- отмечает Рожанковский. Пока такие обвинения звучали только из твиттов Трампа.

«Обвинение в валютных манипуляциях являются политически мотивированными. Отличить деятельность регулятора по поддержке валюты и экономики от манипуляций, усмотреть в этом нарушение правил ВТО, свободной торговли, а самое главное доказать это - представляется крайне сложной задачей. Поэтому ЦБ КНР справедливо отрицает все обвинения», - считает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Самое интересное, что США зачастую замечают соринку в чужих странах, но не видят бревна в собственном глазу. «Далеко не во всех случаях существенное ослабление той или иной валюты стопроцентно связано с действиями местного финансового регулятора. В послекризисные годы более чем в половине случаев курсовое падение валют (как оно виделось из Вашингтона) на самом деле было связано с синхронным укреплением самого доллара США против большинства мировых валют.

Хотя, скорее всего, ни Минфин США, ни ФРС, напрямую непричастны к таким эпизодам, укрепление это чаще всего не было никак связано с улучшающимися экономическими параметрами самих США, а было связано с т.н. «бегством от рисков». Это надуманная биржевая концепция, которая, в свою очередь, подпадает под определение биржевой манипуляции. Здесь уже США надо проводить внутренние расследования, выявлять и наказывать участников валютных торгов, которые своими действиями под надуманными предлогами наносили и продолжают наносить урон американской экономике», - считает Владимир Рожанковский.

Поэтому прежде, чем присваивать той или иной стране статус валютного манипулятора, США необходимо изучать динамику т.н. индекса доллара, считает эксперт. Это усредненный курс доллара за исследуемый интервал времени против корзины из 6 наиболее ликвидных мировых валют, включая евро, британский фунт, швейцарский франк и японскую иену.

Однако Белый дом не любит утруждать себя поиском доказательств и аналитикой. На этот раз США решили обвинить Китай потому, что Белый дом, по сути, не устроила реакция рынков на введенные американцами меры давления. Ведь курс юаня упал после того, как Трамп решил ввести 10% тарифы на китайский импорт на сумму около 300 млрд долларов с 1 сентября. Американский президент спровоцировал хаос на всех финансовых рынках, фондовые индексы в США рухнули на 3%, что стало сильнейшим падением в этом году. Следом это привело и к девальвации юаня до рекордного минимума. Китай, по сути, ничего не делал, чтобы снизить курс своей валюты, это могло быть обычным рыночным явлением – как реакция на давление Вашингтона.

«Обвинения Трампа не могут вызвать ничего кроме смеха. Народный банк КНР называют манипулятором, потому что китайский регулятор не предпринял никаких действий по защите курса юаня от падения. Однако манипуляции это некие целенаправленные действия регулятора, а не его бездействия.

Именно поэтому претензии Вашингтона вначале уронившего курс юаня своими заявлениями, а потом обвинившего Пекин в махинациях, выглядят крайне странно», - говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

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По его мнению, это скорее Трамп пытается манипулировать и повлиять на главу ФРС перед выборами. Дело в том, что глава ФРС Джером Пауэлл, снизив недавно ставку, отказался продолжать ее снижать на регулярной основе, за что его постоянно критикует Трамп. Американскому президенту нужен более слабый доллар, который поможет внутреннему производству в США.

«У него просто уже нет выбора: сначала Трамп обостряет ситуацию с КНР, начинается паника на финансовых рынках, ФРС вынуждено смягчает монетарную политику для стабилизации ситуации, но Трамп вновь строчит гневные твиты и так далее по кругу. Главная беда Джерома Пауэлла в том, что многие демократы в Конгрессе перешли на сторону президента по китайскому вопросу, а значит жесткая политика ФРС получает все меньше поддержки со стороны политиков», - говорит Николаев.

«США продолжает политику «закручивания гаек».

Такое уже было после так называемой «второй войны за независимость США», когда после победы над Великобритании оказалось, что 60% всех комплектующих и полуфабрикатов поставляется из старого света. Тогда путем введения ограничений вплоть до полного отказа от импорта с одновременными инвестициями в собственное производство, США удалось достичь небывалого подъема. Так, что и 200 лет спустя Америка остается первой экономикой мира», - рассуждает Дмитрий Александров.

Какие же последствия можно ожидать? «Закон о валютном манипулировании – методологически один из наименее проработанных американских законов во внешней политике», - отмечает Рожанковский. Сначала он предполагает ведение переговоров с виновником об исправлении ситуации. Потом в качестве меры противодействия он предписывает вводить импортные тарифы против стран-манипуляторов. Причем, вводить пошлины можно в результате вскрытого и официально подтвержденного со стороны ВТО случая валютного манипулирования.

Однако в реальности ситуация иная. Во-первых, Трамп ввел пошлины против Китая задолго до того, как назвал его валютным манипулятором. Во-вторых, ни о каком подтверждении виновности КНР со стороны ВТО и речи не идет. Более того, США сам нарушил нормы свободной торговли, нормы ВТО, когда начал бить по Китаю пошлинами.

«В этой связи возникает закономерный вопрос, какие меры воздействия выберет Вашингтон – те же, но еще более жесткие, или какие-то другие, о которых никто пока не знает? Думаю, Минфин США и сам пока не имеет ясного ответа на этот вопрос», - говорит Владимир Рожанковский.

Многие экономисты бьют тревогу: вслед за торговой войной начнется валютная война. По сути, она уже идет, но теперь она может выйти на новый серьезный уровень вплоть до закрытия США вообще всего импорта из Китая. Ни к чему хорошему эскалация этого противостояния не приведет. «Это большая политическая ошибка. Мы сталкиваемся с рецессией из-за подобных ошибок», ­- считает экономист Decision Economics Аллен Синай.

«Трампу абсолютно безразлична судьба международного рынка,

поэтому можно ожидать продолжение текущей политики, которая грозит привести к полноценному краху. Рост ВВП замедляется, из-за чего экономика ЕС близка к рецессии, и в отличие от США, ЕЦБ уже исчерпал все возможные способы стимулирования экономики. Все это должно негативно сказаться на глобальном спросе на сырье, что затронет уже и российскую экономику», - предупреждает Николаев.

Впрочем, Луцко считает, что Трамп вряд ли захочет прийти к избирателю перед выборами с экономическим кризисом и массовыми распродажами на фондовом рынке. Ставки высоки для обеих стран.

«Пока оценить влияние ослабления юаня на Россию сложно. Однако самым очевидным моментом является снижение стоимости резервов страны», - говорит он. Так, в 2018 году ЦБ сократил долю доллара в пользу евро с 21,7% до 37,7% и юаня - с 2,8% до 14,2%. В юанях хранилось 67 млрд долларов на начало года. В итоге обвал курса юаня в последние дни принес снижение стоимости резервов РФ на 1,8 млрд долларов.

Однако эти потери не такие существенные, особенно учитывая выигрыш России от того, что Китай в такой ситуации обратит более пристальное внимание на российские сельскохозяйственные товары, да и в целом на развитие торговли в нацвалютах.

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