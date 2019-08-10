Тяжелую технику привлекли к ликвидации последствий пожара на арсенале под Ачинском

Самолет Ан-142 «Руслан» перебросил из Свердловской области в Красноярский край дополнительную тяжелую военную технику для ликвидации последствий пожара на военном складе в Ачинском районе, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

В ЦВО сообщили, что в данный момент «в аэропорту Красноярска происходит разгрузка инженерных машин разграждения (ИМР-2), специальной пожарной машины (СПМ-7) на базе танка, а также дополнительные беспилотные летательные аппараты», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что на разведку территории склада отправили беспилотники.

Напомним, в пятницу после удара молнии на артиллерийском складе под Ачинском вновь начали взрываться боеприпасы. По последней информации, пострадали десять человек.

Возгорание на военном складе произошло 5 августа. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали 16,5 тыс. человек.

В результате происшествия один человек погиб, еще 13 пострадало.