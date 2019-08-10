После новых взрывов под Ачинском на разведку территории отправили беспилотники

Беспилотники «Орлан-10» приступили к разведке территории склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где вновь произошли взрывы и пожар, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В пресс-службе уточнили, что данные с беспилотников «Орлан-10», которые приступили к разведке территории склада, передаются на командный пункт в режиме реального времени, передает ТАСС.

«Орлан-10» проводит съемку местности с высоты от 300 до 600 метров. Он может находиться в воздухе 10 часов.

Напомним, 5 августа на складе боеприпасов в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. Было решено эвакуировать 16,5 тыс. человек. В результате взрывов боеприпасов один человек погиб, еще 13 пострадало.

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