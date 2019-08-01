Пермская многодетная семья обнаружила в своем туалете двухметрового питона

В туалет квартиры на первом этаже одного из многоквартирных домов в Перми заполз питон.

«В туалетной комнате квартиры на первом этаже оказалась змея довольно приличных размеров. Как позже оказалось, это был питон. Как он попал туда – непонятно. Видимо, через вентиляцию от соседей», – сообщил замдиректора по оперативным вопросам Пермской городской службы спасения Павел Хлызов РИА «Новости».

Вероятно, пресмыкающееся находилось в анабиозе из-за холода, так как было сонным и не оказывало сопротивления. Незваного гостя в своей туалетной комнате обнаружила хозяйка квартиры Ильмира Юмухаметова.

«Я зашла в туалет, чтобы вылить старую заварку. Свет даже не включила, он горел в коридоре. В темноте заметила на полу что-то длинное и черное. Включила свет и пришла в ужас», – цитирует женщину «Комсомольская правда».

Хозяйка жилища отмечает, что змея занимала почти весь периметр комнаты. Испуганная женщина спрятала детей и позвала супруга, который обратился в товарищество собственников недвижимости. Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что в санузел пробрался неядовитый королевский питон. Пресмыкающееся было передано в серпентарий.

Как рассказал председатель ТСН «Ирис» Алексей Горланов в беседе с РИА «Новости», ни один из соседей семьи не признался, что держал дома питона. Видеозапись с места происшествия публикует РЕН ТВ, уточняя, что питон был длиной около двух метров.

Ранее был опубликован перечень животных, в том числе и змей, которых запрещено содержать в домашних условиях.