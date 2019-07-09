Названы основные версии трагедии на глубоководном аппарате ВМФ

Основной версией пожара на глубоководном аппарате ВМФ России считается короткое замыкание, но не исключены также внешнее воздействие и диверсия, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Первой из основных версий произошедшего называется возгорание в электрическом щитке, пишет РБК со ссылкой на источники.

«Короткое замыкание привело к пожару, тот – к взрыву», – рассказывает источник.

Вторая версия, которую не исключает комиссия, – это диверсия, пишет издание.

Другой источник также указывает в качестве версий короткое замыкание и «некое внешнее воздействие», а именно «столкновение с внешним объектом», которое повлекло за собой попадание воды в аккумуляторную батарею.

Версию диверсии второй источник не исключает, но не считает основной. В этом случае, по его словам, на стадии подготовки лодки к заданию «мог быть заранее заложен элемент, который привел к взрыву», отмечает он.

Предполагается, что 1 июля атомная подлодка пошла на северо-запад до Мотовского залива, где располагается полигон для спуска российских подлодок на предельные глубины. После выполнения задания аппарат поднялся наверх и состыковался с лодкой-носителем. В этот момент произошло ЧП. Именно это позволило спасти часть экипажа и саму станцию.

Знакомый с расследованием источник говорит, что у комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке и тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами (ПДА). Предполагается, что взорваться могла литиевая аккумуляторная батарея, которая считалась абсолютно безопасной. Это резервный источник питания на этой атомной подлодке.

Предполагается, что моряки не успели воспользоваться средствами защиты из-за взрыва, так как кто-то погиб сразу, а кто-то потерял сознание и задохнулся, не успев надеть ПДА. Не исключено, что кто-то находился не на вахте и спал.

Также отмечается, что если гражданского вывел из отсека и задраил люк капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, это значит, что у него на это были считанные секунды, и он решил не тратить время на подключение к ПДА, пожертвовав жизнью.

Напомним, 1 июля на глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар. Погибли 14 подводников, в том числе два Героя России. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Еще 10 подводников получили ордена Мужества.

На церемонии прощания с погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводниками прозвучали слова о «предотвращении катастрофы планетарного масштаба».

Министр обороны Сергей Шойгу также доложил президенту России Владимиру Путину об основной причине чрезвычайного происшествия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии.