На похоронах подводников заявили о предотвращении «катастрофы планетарного масштаба»

На церемонии прощания с погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводниками прозвучали слова о «предотвращении катастрофы планетарного масштаба», пишут российские СМИ.

«Они ценою своей жизни спасли своих товарищей, не допустили катастрофы планетарного масштаба. Это безграничное мужество», – приводит «Комсомольская правда» слова «распорядителя похорон», имя которого не уточняется.

«КП» также приводит слова замминистра обороны Андрея Картаполова, который присутствовал на прощании с подводниками.

«Следуя суровым морским законам, они ценой своей жизни спасли жизни других, предотвращая гибель судна. Так могут поступить только настоящие герои, только русские моряки. Родина высоко ценит ваш поступок», – сказал он.

Ранее в субботу героев-подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар, а остальных десять подводников – орденами Мужества.