Погибших подводников с почестями похоронили в Петербурге

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге под тройной залп почетного караула.

К месту похорон пришли члены командования ВМФ с красными гвоздиками, представители городских властей, родственники погибших с траурными венками, передает РИА «Новости».

Несмотря на выставленную охрану у главного входа, кладбище не закрывалось на время похорон подводников.

Траурная церемония началась с гражданской панихиды. После погребения прозвучал тройной залп почетного караула.

Оцепление на месте траурной церемонии останется до 14.00 мск. Большинство участников уже покидают Серафимовское кладбище.

Сообщается также, что в субботу на гвардейском крейсере «Москва» и остальных кораблях, находящихся на Севастопольской военно-морской базе, был торжественно приспущен Андреевский флаг.

Экипажи кораблей, согласно флотскому протоколу, почтили погибших минутой молчания, был произведен звуковой продолжительный сигнал.

Траурные мероприятия продлятся до вечера.

Отмечается, что в Севастополе в данный момент находятся около десяти боевых кораблей, остальные несут службу в Средиземном море и наблюдают за учениями НАТО Sea Breeze в Черном море.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар, а остальных десять подводников – орденами Мужества.