Путин посмертно наградил героев-подводников

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар, а остальных десять подводников – орденами Мужества.

Президентский указ опубликован на сайте Кремля.

Напомним, 1 июля на глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате погибли 14 подводников, в том числе два Героя России.

В критической ситуации подводники совершили подвиг. Один из них выпустил из горящего отсека гражданского сотрудника одного из оборонных предприятий и задраил люк, чтобы не допустить распространения огня, а сам вернулся в горящий отсек. Моряки боролись до конца и смогли потушить пожар ценой своих жизней.

В четверг министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об основной причине чрезвычайного происшествия. Сам аппарат в скором времени будет отремонтирован и снова вступит в строй. Шойгу подчеркивал, что экипаж состоял из уникальных военных специалистов, проводивших «важные исследования по изучению гидросферы Земли». Минобороны пообещало помощь семьям погибших подводников.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему среди погибших подводников так много старших офицеров ВМФ, а также подробно рассказывала о трагедии.