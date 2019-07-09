Кремль разъяснил процедуру принятия санкций против Грузии

Госдума проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям против Грузии, однако решение принимают правительство и президент России, пока оно не принято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков указал, что российские парламентарии жестко и единодушно отреагировали на антироссийские выступления в Тбилиси и, в частности, «беспрецедентное поведение» телеведущего, передает РИА «Новости».

Однако решение «принимается правительством и в конечном (итоге) президентом страны», пока оно не принималось.

Ранее Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси.

До этого эксперты заявили, что Грузия потеряет миллионы долларов в случае введения Россией новых санкций.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД