Доллар вырос на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи во вторник курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 63,72 рубля.

Курс евро поднялся на 7 копеек и составил 71,44 рубля, передает ТАСС.

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