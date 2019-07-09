Госдеп одобрил продажу Тайваню танков и ЗРК

Американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Тайваню вооружений, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

Тайвань хочет купить у США более 100 танков M1A2T Abrams, свыше 250 ПЗРК Stinger, более 300 пулеметов, ремонтно-эвакуационные машины и тягачи, боеприпасы и оборудование, передает РИА «Новости».

Сделку оценивают в 2,2 млрд долларов, передает ТАСС.

При этом военное ведомство США утверждает, что подобные поставки не нарушат «базовый военный баланс в регионе». По мнению Пентагона, сделка соответствует интересам нацбезопасности США.

У американского Конгресса есть месяц на то, чтобы изучить сделку. Законодатели имеют право ее заблокировать.

В июне Китай заявил, что не отказывается от возможности применить силу в ситуации вокруг Тайваня. Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет Китая.