Саакашвили назвал «безвкусными и необдуманными» слова Габунии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поступок телеведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии был «необдуманным и безвкусным».

Он заявил, что грузинские власти не смогли наладить отношения с Россией, раз в Тбилиси боятся реакции Москвы на «один безвкусный и необдуманный выпад» Габунии, передает «Интерфакс».

Саакашвили заявил, что во время его президентства россияне относились к Грузии «как минимум с уважением», и граждан России «удалось привлечь в страну».

«Сейчас вконец развалились отношения, туристов не пускают, полеты приостановились, все перевернулось», – заявил Саакашвили.

Габунию он назвал «талантливым человеком», а также заявил, что в российских СМИ самого Саакашвили оскорбляли «много лет», сообщает «Рустави 2».

Ранее лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что нецензурные высказывания телеведущего Георгия Габунии в адрес руководства России являются провокаций, спланированной экс-президентом Михаилом Саакашвили против Грузии.

Габуния позволил в воскресенье позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина. После эфира у здания телеканала «Рустави 2» в Тбилиси началась акция протеста, вещание телеканала было приостановлено. Его возобновили к утру понедельника. Габуния отстранен от эфира.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выходка Габунии дорого обойдется Грузии.