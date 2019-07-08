Бурджанадзе: Текст для Габунии написал Саакашвили

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии в адрес руководства России являются провокаций, спланированной экс-президентом Михаилом Саакашвили против Грузии.

«То, что вчера Габуния сделал в эфире «Рустави-2», не было ни эмоцией и ни обыкновенной невоспитанностью. Это была специально запланированная тяжелейшая провокация против Грузии и грузинского народа. Я уверена, что за этой провокацией стоит Саакашвили, по всей вероятности текст написан им. Вчерашнее заявление не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки», – передает ТАСС слова Бурджанидзе на брифинге в понедельник.

По ее словам, Саакашвили понимает, что не сможет взять власть в Грузии и подобным способом устраивает провокации.

«Вчера прекрасно было видно, что Саакашвили, который очень хорошо знает, что к власти не сможет вернуться без провокаций, и те люди, которые поддерживают его, пойдут на все, чтобы это сделать», – отметила экс-спикер грузинского парламента.

В воскресенье грузинский телеведущий Георгий Габуния позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина и его родителей. После эфира у здания телеканала «Рустави 2» в Тбилиси началась акция протеста – несколько сотен человек бросали яйца и бутылки, а также требовали уволить телеведущего. Вещание телеканала было приостановлено, правда к утру понедельника его все же возобновили. Также известно о том, что руководство «Рустави 2» принесло извинения за поведение своего ведущего.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выходка Габунии дорого обойдется Грузии.

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