Выжившие при пожаре на аппарате ВМФ выписаны из больницы

Пятеро пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море выписаны из больницы, сообщают СМИ со ссылкой на источник.

Выписаны четыре офицера и один гражданский. Они пришли в сознание в четверг. Все пострадавшие находились в госпитале в Северодвинске, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к властям Мурманской области.

У всех госпитализированных диагностирована контузия, полученная при взрыве и пожаре. Гражданский специалист, как предполагается, является представителем Северодвинского завода.

Источники утверждают, что их выписали, чтобы они смогли попасть на похороны к сослуживцам, которые прошли в субботу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Еще 10 подводников получили ордена Мужества.

На церемонии прощания с погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводниками прозвучали слова о «предотвращении катастрофы планетарного масштаба».

Напомним, 1 июля на глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар. Погибли 14 подводников, в том числе два Героя России.

В четверг министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об основной причине чрезвычайного происшествия.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему среди погибших подводников так много старших офицеров ВМФ, а также подробно рассказывала о трагедии.