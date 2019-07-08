Иран начал обогащение урана выше 3,67%

Представитель организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди сообщил о начале обогащения урана выше уровня в 3,67%.

«Сегодня мы превысили уровень 3,67% по обогащению урана», – сказал Камальванди, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Он также заявил, что Иран может начать работу над оружейным ураном, то есть увеличить уровень обогащения до 20%.

«Мы сейчас не нуждаемся в 20% топливе, если захотим, то будем производить. Никаких препятствий и проблем в этом деле у нас нет», – сказал Камальванди, сообщает РИА «Новости».

По словам представителя ОАЭИ увеличение уровня обогащения урана до 20% может стать одним из вариантов третьего этапа сокращения обязательств Ираном в рамках ядерной сделки.

Однако он не исключил, что возможным вариантом через 60 дней является повторная установка центрифуг IR-2 и IR-2M и увеличение числа уже действующих центрифуг.

Ранее Тегеран заявил, что будет сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые 60 дней.

Напомним, 1 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 кг. После этого США потребовали запретить Ирану обогащать уран. Однако в МИД России заявили, что превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана вызвано санкциями США.