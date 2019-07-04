МИД России обвинил США в превышении Ираном запасов урана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана вызвано санкциями США, из-за которых Тегеран не может выполнить обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

По словам Захаровой, санкции США «сделали невозможным выполнение иранской стороной обязательств по СВПД».

«То, что оговоренный в СВПД порог оказался превышен, конечно, вызывает сожаление, однако это обстоятельство должно восприниматься в качестве естественного следствия всех тех событий, которые ему предшествовали», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что Иран ранее предупреждал о неизбежности превышения.

Представитель МИД уверена, что сторонам следует действовать исходя из интересов сохранения плана, помня о стабилизации обстановки вокруг ядерной сделки. И таким образом выработать практические меры, которые бы позволили Ирану экспортировать низкообогащенный уран и тяжелую воду, невзирая на санкции США.

Захарова отметила, что Иран ведет все работы по низкообогащенному урану под полным контролем МАГАТЭ, поэтому никаких рисков для ядерного нераспространения нет.

Напомним, 1 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 кг. После этого США потребовали запретить Ирану обогащать уран.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на превышение Ираном запасов урана, сказав, что это «нехорошо», а Иран заявил о намерении обогащать уран на уровне выше предусмотренного сделкой.