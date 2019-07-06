Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы

Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики, сообщило Венесуэльское агентство новостей.

В поздравительном письме по поводу 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы от Испании Путин отметил, что между Россией и Венесуэлой был достигнут высокий уровень сотрудничества «в политической, торговой, энергетической, научно-технической и других областях», приводит ТАСС.

«Мы продолжим работу по развитию наших дружеских и союзнических отношений друзей с братской Венесуэлой», – написал глава России.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о готовности к диалогу с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро и сотрудничеству с Россией.

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Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Гуайдо сам объявил себя главой Венесуэлы, призвав руководствоваться демократическими правилами.

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