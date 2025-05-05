«Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.2 комментария
Объявлен прогноз погоды в Москве на 9 мая
В Москве пообещали дождь и пониженную температуру на 9 мая
В столице в день парада Победы ожидаются облачность, небольшой дождь и температура ниже климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что в Москве в этот день будет облачно с прояснениями, ночью и днем возможен небольшой дождь, но условий для сильных осадков не ожидается. По его словам, температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, а днем – от плюс 8 до плюс 13. Во время парада утром температура не превысит плюс 10 градусов, оставаясь в диапазоне от плюс 5 до плюс 10, передает «Интерфакс».
Вильфанд подчеркнул, что такая погода характерна скорее для середины апреля, так как температура будет примерно на 5-6 градусов ниже многолетней нормы для 9 мая.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что погодные условия в Москве позволят провести воздушную часть парада Победы, если прогнозы сохранятся до дня мероприятия.