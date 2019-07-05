Встречу Зеленского с представителями ПАСЕ экстренно отменили

У делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако в офисе украинского лидера ее отменили.

Член делегации Марко Николини подтвердил, что такая встреча предварительно была запланирована, однако не состоялась, сообщает «Европейская правда».

Отметим, 2-3 июля, когда делегация находилась в Киеве, Зеленский находился с визитом в Канаде. Николини не уточнил, пояснил ли офис Зеленского причину отмены встречи.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Украина не обязана звать членов ПАСЕ на досрочные выборы в Верховную раду, поскольку дружеские отношения с организацией в прошлом.

В среду миссия наблюдателей ПАСЕ за предстоящими выборами в Раду досрочно завершила работу в связи с письмом спикера украинского парламента Андрея Парубия.

Данное решение может быть связано с возвращением в ПАСЕ российской делегации. Во вторник Россия заплатила взнос в Совет Европы.

В Раде между тем предложили приостановить участие Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.