МИД Украины ответил ПАСЕ на призыв допустить наблюдателей в Раду

Украина не обязана звать членов ПАСЕ на досрочные выборы в Верховную раду, поскольку дружеские отношения с организацией в прошлом, заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«В предыдущие годы между Верховной радой и ПАСЕ существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать», – сказала она УНИАН.

По ее словам, ПАСЕ – это лишь крупный совещательный орган, поэтому его участники не обязаны исполнять решение, которые принимают там.

Так она прокомментировала заявление президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье о том, что Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний.

Зеленко добавила, что ПАСЕ – это коллегиальный орган и площадка для выступлений. По ее словам ранее, «когда было доверие и взаимное уважение, когда ПАСЕ пользовалась авторитетом», Украина приглашала ПАСЕ наблюдать за выборами на Украине.

«К сожалению, на июньской сессии этот совещательный орган Совета Европы сам проголосовал за необязательность выполнения своих решений, когда, по сути, отменил требование к России выполнять не одно, а целых 7 решений, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», – подчеркнула Зеленко.

Она подчеркнула, что в Совете Европы «существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет министров и Европейский суд по правам человека».

При этом спикер МИД отметила, что Украина не нарушила ни один из документов Совета Европы, обязательных для исполнения.

По мнению Зеленко, ПАСЕ «следовало бы вместо того, чтобы эмоционально реагировать на решения руководства Рады, вступить в диалог и провести консультации с делегацией Украины в ассамблее».

В среду миссия наблюдателей ПАСЕ за предстоящими выборами в Раду досрочно завершила работу в связи с письмом спикера украинского парламента Андрея Парубия.

Данное решение может быть связано с возвращением в ПАСЕ российской делегации. Во вторник Россия заплатила взнос в Совет Европы.

В Раде между тем предложили приостановить участие Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.