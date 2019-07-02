Украина отозвала приглашение наблюдателям от ПАСЕ на выборы в Раду

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблее Совета Европы направить наблюдателей на досрочные парламентские выборы, сообщил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине», – написал он в Facebook.

Между тем, первая группа наблюдателей ПАСЕ уже прилетела в Киев, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook иронично прокомментировала заявление Арьева.

«Просьба скинуть в личку президенту Украины», – написала она, намекая на ситуацию с ответом МИД Украины на ноту России по украинским морякам, о которой украинский лидер Владимир Зеленский, по его признанию, узнал из интернета.

Решение об отзыве приглашения, судя по всему, принято в связи с возвращением в ПАСЕ российской делегации. Во вторник Россия заплатила взнос в Совет Европы.

В Раде, между тем, предложили приостановить участие Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Досрочные выборы в парламент Украины состоятся 21 июля.