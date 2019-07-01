В Раде рекомендовали приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие украинской делегации в работе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до выполнения Россией ряда условий.

«Мы рекомендуем не восстанавливать работу до выполнения наиболее главных моментов, которые были в резолюциях ПАСЕ и приняты ассамблеей за последние пять лет», – передает ТАСС заявление главы украинской делегации в ассамблее Владимира Арьева.

По его словам, главным таким условием является освобождение украинских моряков и «политзаключенных», находящихся «в России, в Крыму», а «также пленных в Донбассе, обеспечение прав крымских татар».

Это, по словам депутата, «ключевые моменты для того, чтобы двигаться дальше в вопросах Крыма, и три минимальные проблемы, которые находятся в компетенции ПАСЕ как главной правозащитной организации».

По мнению главы украинской делегации, ПАСЕ «может надавить на Россию, если захочет». Он считает, что ассамблея пока не желает этого делать.

По итогам рассмотрения вопроса комитет также рекомендовал МИД страны «не соглашаться на нового посла ПАСЕ на Украине до момента проведения консультаций с новым генеральным секретарем организации», сообщила глава комитета Анна Гопко.

Ранее сообщалось, что Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия решили подготовить совместный проект резолюции, в которой выступят против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему события в ПАСЕ – очень плохой сигнал для Киева, но очень хороший для Европы в целом.