Ряд стран внесут резолюцию против возвращения России в ПАСЕ

Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия решили подготовить совместный проект резолюции, в которой выступят против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, об этом сообщил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Польский политик заявил, что встречался с представителями стран, в которых не хотят, чтобы в ПАСЕ были восстановлены права российской делегации.

«Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества (по случаю 450-летия подписания Люблинской унии – прим. ВЗГЛЯД), мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ, а также о демарше еще шести стран.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему события в ПАСЕ – очень плохой сигнал для Киева, но очень хороший для Европы в целом.