Миссия наблюдателей ПАСЕ за выборами в Раду отозвана

Миссия наблюдателей ПАСЕ за предстоящими выборами в Верховную раду досрочно завершила работу в связи с письмом спикера украинского парламента Андрея Парубия.

«В результате этого решения предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность. Делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, а также группой ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами и дипломатами, базирующимися в Киеве. Другие встречи были отменены», – сообщила организация, передает ТАСС.

Ранее в среду представитель офиса СЕ сообщил, что отмена приглашения для ПАСЕ наблюдать за внеочередными выборами в Верховную радуУкраины касается делегации, которая должна была приехать на день голосования 21 июля.

Напомним, Украина отозвала приглашение наблюдателям от ПАСЕ на выборы в Раду.

Данное решение может быть связано с возвращением в ПАСЕ российской делегации. Во вторник Россия заплатила взнос в Совет Европы.

В Раде между тем предложили приостановить участие Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.