Совет Европы разъяснил отзыв приглашения ПАСЕ на выборы Рады

Отмена приглашения для Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наблюдать за внеочередными выборами Верховной рады Украины касается делегации, которая должна была приехать на день голосования 21 июля, сообщил представитель офиса Совета Европы (СЕ) на Украине.

В офисе СЕ пояснили, что «отмена приглашения касается делегации, которая должна была приехать на день выборов», а не «представителей, которые уже прибыли», передает ТАСС.

Таким образом, пять представителей ПАСЕ, во вторник прибывшие в Киев для мониторинга хода подготовки к выборам, продолжат находиться на Украине, «они, согласно графику, отбудут в запланированное время».

Напомним, Украина отозвала приглашение наблюдателям от ПАСЕ на выборы в Раду.

Данное решение может быть связано с возвращением в ПАСЕ российской делегации. Во вторник Россия заплатила взнос в Совет Европы.

В Раде, между тем, предложили приостановить участие Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Напомним, досрочные выборы в парламент Украины состоятся 21 июля.