В Словакии собрались инициировать отмену санкций против России

В словацкий парламент внесут резолюцию об отмене антироссийских санкций, сообщил депутат от партии евроскептиков «Мы семья» Петер Марчек.

Марчек подчеркнул, что для Словакии недопустимо находиться в состоянии конфронтации с Россией, с которой у страны есть «плотные исторические связи».

«В резолюции, которая находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев, содержится призыв к отмене антироссийских санкций», – сказал Марчек в интервью «Известиям».

Словацкий депутат подчеркнул, что ограничительные меры негативно влияют не только на экономику его страны, но и на остальные страны – члены Европейского союза. После отказа от санкций должно последовать установление конструктивного диалога между Москвой и Братиславой, добавил он.

Неизвестно, каким будет итог рассмотрения резолюции, однако сама инициатива станет сигналом того, что в обществе есть запрос на изменение внешней политики, добавил Марчек.

Марчек и его однопартийцы ранее высказывались за признание воссоединения Крыма с Россией, а в августе 2018 года посещали полуостров.

Накануне премьер Италии Джузеппе Конте после переговоров с президентом Владимиром Путиным заявил, что итальянское правительство будет работать над созданием условий для снятия санкций с России.