«Чистая» нефть из России поступила на белорусский «Нафтан»

Качественную российскую нефть начали отгружать по трубопроводу Унеча-Полоцк1 на НПЗ «Нафтан» на севере Белоруссии, сообщили в пресс-службе оператора нефтепровода ОАО «Полоцктранснефь Дружба».

«ОАО «Полоцктранснефь Дружба» начало принимать для ОАО «Нафтан» российскую нефть соответствующего стандарта», – передает РИА «Новости» сообщение оператора.

Уточняется, что с 4 июля 2019 года по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк1 обеспечивается отгрузка нефти на ОАО «Нафтан».

21 июня сообщалось, что концерн «Балнефтехим» приступил к замещению некачественной нефти очищенной в загрязненном нефтепроводе «Дружба» на участке Унеча – Полоцк.

Напомним, причиной появления «грязной» нефти стало «переключение очередных элементов инфраструктуры».