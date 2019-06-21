Белоруссия начала замещение некачественной нефти в «Дружбе»

Концерн «Балнефтехим» приступил к замещению некачественной нефти очищенной в загрязненном нефтепроводе «Дружба» на участке Унеча – Полоцк.

«По информации ОАО «Полоцктранснефть Дружба», сегодня, 21 июня, в 9:07 началось вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча - Полоцк и замещение ее чистой нефтью», – отмечается на сайте концерна.

Нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу Сургут – Полоцк в сторону российского Невеля.

«Ожидается, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля, затем начнется вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода Унеча – Полоцк, которое продлится до конца июля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полная очистка «Дружбы» на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года.

«Полная очистка магистрального трубопровода «Дружба» на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года», – сказано в сообщении.

Также «Балнефтехим» отмечает, что на сегодняшний день на территории Республики Беларусь в трубопроводах находится около 620 тыс. т некондиционной нефти.

Ранее в «Белнефтехим» сообщили, что Белоруссия усиленно контролирует качество нефти из России, поступающей по нефтепроводу «Дружба» на белорусские НПЗ, а также в направлении Польши и Украины.

Однако белорусский оператор трубопровода заявил, что ранее озвученные причины превышения хлоридов нефти в «Дружбе» не подтвердились.

Ранее сообщалось, что причиной появления «грязной» нефти стало «переключение очередных элементов инфраструктуры».