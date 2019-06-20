Новая «грязная» нефть появилась в Белоруссии

В Белоруссии вновь появилась «грязная» нефть. По данным оператора нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть», причина этого – «переключение очередных элементов инфраструктуры».

«PERN обратился в «Гомельтранснефть Дружба» с просьбой прояснить ситуацию. В ответ белорусский трубопроводный оператор подчеркнул, что инцидент является результатом переключения последующих элементов инфраструктуры», – сказано в сообщении польского оператора этого же нефтепровода PERN, передает РИА «Новости».

Прокачка нефти на участке трубопроводной системы «Дружба» от Мозыря в Белоруссии до Польши была приостановлена с вечера 19 июня до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. Польша также остановила поставки нефти по «Дружбе», они были возобновлены 9 июня.