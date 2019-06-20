«Транснефть» подтвердила приостановку прокачки нефти в Польшу

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что прокачка нефти на участке трубопроводной системы «Дружба» от Мозыря в Белоруссии до Польши приостанавливалась вечером 19 июня до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений.

«Со слов белорусских коллег, вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин (Беларусь) в объеме 20 куб. м в трубопровод Мозырь – Адамова Застава», – сообщил Демин, отметив, что сейчас прокачка нефти на этом участке восстановлена, передает «Интерфакс».

«Белорусская сторона перекачку от «Транснефти» по магистральному нефтепроводу «Унеча – Мозырь-2» в это время не сокращала. Со стороны России в сторону Белоруссии (по МН «Унеча – Мозырь») в июне нефть с содержанием хлорорганических соединений выше 1,5 ppm не уходила», – добавил Демин.

В Белнефтехим сообщили, что Белоруссия усиленно контролирует качество нефти из России, поступающей по нефтепроводу «Дружба» на белорусские НПЗ, а также в направлении Польши и Украины, передает РИА «Новости».

Однако белорусский оператор трубопровода заявил, что ранее озвученные причины превышения хлоридов нефти в «Дружбе» не подтвердились.

Ранее сообщалось, что причиной появления «грязной» нефти стало «переключение очередных элементов инфраструктуры».