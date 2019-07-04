Набиуллина указала на главные ограничители роста экономики России

Главные ограничения развития российской экономики связаны с внутренними причинами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

«Мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии. Цены на нефть несколько выше ожиданий, наша страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала», – приводит ее слова ТАСС

«Поэтому главные ограничения для развития на мой взгляд – внутренние», – добавила глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что в настоящее время Россия в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности. Она напомнила, что в стране сейчас низкий уровень инфляции, а также дисциплинированная ответственная бюджетная политика, которую проводит Кабмин.

«Со стороны Центрального банка мы вели также работу по очищению финансовой системы, укреплению надзора и регулирования, развитию инструментария по поддержанию финансовой стабильности», – приводит ее слова РИА «Новости»

«Мы сейчас стоим перед лицом даже более грозного вызова – темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни», – добавила она.

Ранее в четверг президент Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан ответил на вопрос о том, какие главные препятствия мешают экономическому развитию России.