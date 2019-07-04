В Киеве прокомментировали выдвинутое Путиным условие диалога с Украиной

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 14:34  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...
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            В Киеве прокомментировали выдвинутое Путиным условие диалога с Украиной

               4 июля 2019, 13:45
            Фото: Andrew Lahodynskyj/
            The Canadian Press/ZUMA Press/ТАСС
            Текст: Дарья Рыночнова

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            «Возможен контакт с участием каких-то посредников. Лишь бы решился вопрос реализации Минских соглашений так, как там это прописано» – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал упомянутое Владимиром Путиным условие диалога с Украиной: выполнение Зеленским собственных обещаний по контактам с Донбассом.

            Предвыборные обещания Зеленского могут оказаться просто красивыми словами, ­– отметил директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

            «По крайней мере, за то время, пока Зеленский на должности президента, не то что непопулярные действия не предпринимаются, но даже на непопулярные слова он не решается», – заметил эксперт.  

            Президент России Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera отметил: конструктивный диалог с Киевом «возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И украинские власти должны уважать Минские соглашения, а не игнорировать их».

            По мнению Погребинского, ситуация при которой предвыборные обещания игнорировались, может измениться после выборов в Верховную раду 21 июля. Если, конечно, партия Зеленского «Слуга народа»  получит большинство, добавил эксперт.

            Отметим, что Зеленский перед выборами все-таки обещал решить проблему Донбасса мирным путем, что логично подразумевает ведение переговоров с «отдельными районами Донецкой и Луганской областей». Правда, при этом он тогда же он обещал в случае победы на выборах выступить против предоставления Донбассу особого статуса (который, как известно, предусмотрен Минскими соглашениями).

            Возможен контакт Киева с Донбассом «с участием каких-то посредников. Лишь бы решился вопрос реализации Минских соглашений так, как там это прописано», – предположил Погребинский.

            При этом эксперт констатирует, что большая часть населения не подконтрольных Киеву территорий  Донбасса не хочет возвращаться в состав Украины.

            «Опросы не проводились, но судя по впечатлениям, они настоящие сепаратисты, не вижу в этом негативной коннотации, – подчеркнул эксперт. – Да, они за отделение. Но позиция Москвы сегодня, как я понимаю, что они должны вернуться в Украину. И Москва не дает повода считать, что  она хочет интегрировать эти территории в Россию», – заметил Погребинский.

            Эксперт полагает, что правильнее было бы реинтегрировать Донбасс в состав Украины, но на условиях автономии. «С этой точки зрения  корректнее было бы называть их автономистами», – заметил собеседник.

            Что же касается переговоров киевской стороны с руководством провозглашенных республик, то такие переговоры уже идут в минском формате, подчеркнул Погребинский.

            «Поэтому разговоры о том, что мы не будем  сними вести переговоры – это чепуха. Переговоры идут, и сам Зеленский поддерживает их, поэтому речь идет о прямом контакте на высшем уровне», – заметил украинский политолог.

            «Главное, чтобы прекратился огонь, чтобы было отведено вооружение, чтобы парламент Украины приступил к голосованию за необходимую политическую часть Минского соглашения: вступил в силу закон об особом статусе, был согласован закон о выборах», – подчеркнул эксперт.  

            Новая власть на высшем уровне, по понятным причинам, на это не пойдет, полагает собеседник. По словам Погребинского, такие переговоры могут означать, что рушится вся концепция украинского кризиса, которая строится на том, что Россия принуждает людей, которые там живут, к тому, чтобы сопротивляться украинским войскам. «Если идут переговоры на высшем уровне, то это признание того, что это внутренний конфликт, гражданская война», – подытожил украинский политолог.

            «Очень сложно на это пойти, но это не самое главное. Можно об этом забыть и реализовать минские соглашения  по букве и духу создания автономии. Так как у нас была крымская автономия, так должна быть и донецкая автономия. С соответствующими правами, которые когда-то были у Крыма, но потом они были отменены», – пояснил Погребинский свою позицию.

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            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?



            Обсуждение: 125 комментариев
            В понедельник в Кремле оценили возможность проведения встречи президентов России и Украины.

            Москва считает, что западные партнеры Украины вместо того, чтобы побудить Киев к реализации Минских соглашений, подталкивают украинские власти к продолжению в Донбассе провальной политики экс-президента Петра Порошенко. Напомним, Зеленский в ходе визита в Канаду провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, по итогам которых было подписано соглашение о поставках вооружений.

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