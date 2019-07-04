В Киеве прокомментировали выдвинутое Путиным условие диалога с Украиной

«Возможен контакт с участием каких-то посредников. Лишь бы решился вопрос реализации Минских соглашений так, как там это прописано» – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал упомянутое Владимиром Путиным условие диалога с Украиной: выполнение Зеленским собственных обещаний по контактам с Донбассом.

Предвыборные обещания Зеленского могут оказаться просто красивыми словами, ­– отметил директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«По крайней мере, за то время, пока Зеленский на должности президента, не то что непопулярные действия не предпринимаются, но даже на непопулярные слова он не решается», – заметил эксперт.

Президент России Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera отметил: конструктивный диалог с Киевом «возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И украинские власти должны уважать Минские соглашения, а не игнорировать их».

По мнению Погребинского, ситуация при которой предвыборные обещания игнорировались, может измениться после выборов в Верховную раду 21 июля. Если, конечно, партия Зеленского «Слуга народа» получит большинство, добавил эксперт.

Отметим, что Зеленский перед выборами все-таки обещал решить проблему Донбасса мирным путем, что логично подразумевает ведение переговоров с «отдельными районами Донецкой и Луганской областей». Правда, при этом он тогда же он обещал в случае победы на выборах выступить против предоставления Донбассу особого статуса (который, как известно, предусмотрен Минскими соглашениями).

Возможен контакт Киева с Донбассом «с участием каких-то посредников. Лишь бы решился вопрос реализации Минских соглашений так, как там это прописано», – предположил Погребинский.

При этом эксперт констатирует, что большая часть населения не подконтрольных Киеву территорий Донбасса не хочет возвращаться в состав Украины.

«Опросы не проводились, но судя по впечатлениям, они настоящие сепаратисты, не вижу в этом негативной коннотации, – подчеркнул эксперт. – Да, они за отделение. Но позиция Москвы сегодня, как я понимаю, что они должны вернуться в Украину. И Москва не дает повода считать, что она хочет интегрировать эти территории в Россию», – заметил Погребинский.

Эксперт полагает, что правильнее было бы реинтегрировать Донбасс в состав Украины, но на условиях автономии. «С этой точки зрения корректнее было бы называть их автономистами», – заметил собеседник.

Что же касается переговоров киевской стороны с руководством провозглашенных республик, то такие переговоры уже идут в минском формате, подчеркнул Погребинский.

«Поэтому разговоры о том, что мы не будем сними вести переговоры – это чепуха. Переговоры идут, и сам Зеленский поддерживает их, поэтому речь идет о прямом контакте на высшем уровне», – заметил украинский политолог.

«Главное, чтобы прекратился огонь, чтобы было отведено вооружение, чтобы парламент Украины приступил к голосованию за необходимую политическую часть Минского соглашения: вступил в силу закон об особом статусе, был согласован закон о выборах», – подчеркнул эксперт.

Новая власть на высшем уровне, по понятным причинам, на это не пойдет, полагает собеседник. По словам Погребинского, такие переговоры могут означать, что рушится вся концепция украинского кризиса, которая строится на том, что Россия принуждает людей, которые там живут, к тому, чтобы сопротивляться украинским войскам. «Если идут переговоры на высшем уровне, то это признание того, что это внутренний конфликт, гражданская война», – подытожил украинский политолог.

«Очень сложно на это пойти, но это не самое главное. Можно об этом забыть и реализовать минские соглашения по букве и духу создания автономии. Так как у нас была крымская автономия, так должна быть и донецкая автономия. С соответствующими правами, которые когда-то были у Крыма, но потом они были отменены», – пояснил Погребинский свою позицию.

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