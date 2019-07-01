Кремль оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что у Кремля пока есть много знаков вопроса для понимания подходов украинских визави к решению существующих проблем.

«В международных отношениях нет ничего невозможного. Президент Путин абсолютно исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, но здесь мы еще раз возвращаемся к тому тезису, что пока еще очень много знаков вопроса остается на повестке дня с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах наших украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, а именно: к реализации Минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», – передает ТАСС слова Пескова.

В мае 2019 года главы МИД Франции и ФРГ на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским высказали готовность возобновить переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Позже Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандской четверки» может состояться после парламентских выборов на Украине.

Напомним, в пятницу, 28 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перед тем, как проводить встречу «нормандской четверки» на уровне лидеров, их помощники должны сделать «домашнюю работу».

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