Путин назвал условие диалога с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что конструктивный диалог Москвы с Киевом возможен, если Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе.

«[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И украинские власти должны уважать Минские соглашения, а не игнорировать их», – приводит ТАСС слова Путина в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Президент России подчеркнул, что «граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему», в том числе по достижению мира в Донбассе, решения других внутренних вопросов, определения статусов русского и украинского языков и недопущения «разгула неофашизма», передает РИА «Новости».

«Киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», – подчеркнул Путин.

В понедельник в Кремле оценили возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним также, во вторник Путин поручил МВД до 1 августа внести предложения по упрощенной выдаче российского гражданства всем желающим гражданам Украины.

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