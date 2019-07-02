Путин поручил внести предложения по упрощенной выдаче гражданства России украинцам

Президент России Владимир Путин поручил МВД внести предложения по упрощенному предоставлению российского гражданства украинцам.

Глава государства поручил «проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций».

Поручение должно быть выполнено в срок до 1 августа текущего года, сообщается на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен министр внутренних дел Владимир Колокольцев.