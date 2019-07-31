Захарова призвала Париж не учить Москву реакции на незаконные митинги

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на «озабоченность», которую выразил МИД Франции по поводу протестов, прошедших в центре Москвы 27 июля.

«МИД Франции озаботился протестами в Москве. Той самой Франции, в которой почти год шли боевые действия между манифестантами и полицией – именно так сами французы описывают ситуацию. Французские власти апробировали на населении все виды репрессивных методов воздействия: от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов. Митинги не были согласованы, полиция действовала, как будто имела дело с иностранными оккупантами, а не собственным же населением», – написала Захарова в Facebook.

Она также напомнила, что 11 человек погибли во Франции во время кризиса с «желтыми жилетами», а 2,5 тыс. были ранены. При этом 1,8 тыс. сотрудников сил безопасности получили травмы, а порядка 9 тыс. человек – задержаны.

«После этого не Парижу учить кого бы то ни было пропорциональности реакции», – добавила официальный представитель МИД России.

Он также призвала всех «западных защитников прав не своей оппозиции» вспомнить, «как и сколько они призывали Париж одуматься и начать гуманно относится к собственному населению». «Могу помочь – никак и нисколько. Вообще промолчали. Вот и не стоит себе изменять, а YouTube вам в помощь, он все помнит: от Фергюсона до Гамбурга», – отметила Захарова.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные недопуском оппозиционеров устроили в центре Москвы несанкционированную публичную акцию, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек.