В самый холодный город мира теперь можно попасть на поезде

«С появлением Амуро-Якутской железной дороги пассажиры отсюда смогут в любое время года добираться в нужную точку России, транспортная доступность в республике выросла», – заявил газете ВЗГЛЯД один из руководителей Минтранса республики Василий Михайлов, комментируя начало регулярного движения по новой магистрали.

Благодаря открытию дороги, в числе прочего, снизятся тарифы на перевозку грузов до станции Нижний Бестях, расположенной рядом с Якутском, рассказал замруководителя департамента водного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии Василий Михайлов.

«Более того, и перевозка грузов в северные районы увеличится. Их теперь будут круглогодично транспортировать. От станции Нижний Бестях уже можно будет перевозить грузы дальше на север машинами, в летний период по реке и морю», – сообщил чиновник.

Ранее сообщалось, что в России полностью построена Амуро-Якутская магистраль (АЯМ), которая уже начала действовать на всем протяжении. Теперь центральная Якутия связана пассажирским сообщением с сетью железных дорог всей России.

Участок Томмот-Кердем-Нижний Бестях стал одним из самых сложных инженерных сооружений, построенных в России за последние десятилетия: 439 километров железной дороги по вечной мерзлоте, сквозь горные хребты и труднопроходимую тайгу, 65 мостов переброшено через опасные реки.

Как писала «КП», по масштабам новая дорога может сравниться с Байкало-Амурской магистралью, поэтому не удивительно, что АЯМ называют «малым БАМом». Амуро-Якутскую магистраль начали строить еще в 1975 году. Кстати, АЯМ – ровесница БАМа, работа над которой началась в 1974 году. При этом из четырех десятилетий собственно на строительство «малого БАМа» ушло немногим более 10 лет, все остальное время стройка стояла в ожидании финансирования.



Стоит отметить, что столица Якутии - Якутск - считается самым холодным городом в мире. Средняя зимняя температура здесь составляет -40 градусов по Цельсию. Город расположен в зоне вечной мерзлоты.