Появились очевидцы аварии на подлодке в Баренцевом море

Очевидцы рассказали о подъеме подлодки, на одной из глубоководных станций которой произошел пожар, унесший жизни 14 офицеров ВМФ.

Рыбаки, ловившие рыбу на выходе из Кольского залива Баренцева моря, рассказали, что 2 июля около 21.30 они увидели, как на поверхность моря поднялась большая подлодка, к которой вскоре подошли военный корабль и два буксира, сообщает портал «СеверПост».

После она в сопровождении других судов направилась в сторону Оленьей Губы, где базируются подлодки. Очевидцы уточнили, что признаков пожара они не увидели.

«Лодка шла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего», – сказал один из них.

По информации местных СМИ, всплывшая подлодка – это АПЛ «Подмосковье», которую в 2016 году переделали в носитель сверхмалых подводных лодок. По предварительным данным, именно на одной из них и произошел пожар.

Ранее в Кремле заявили, что все данные об аварии не будут опубликованы, так как часть из них относится к гостайне.

Также сообщалось, что Сергей Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.

Напомним, о трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля, когда на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России, которые служили в войсковой части в Петергофе.

В качестве возможных причин эксперты называли газете ВЗГЛЯД замыкание в электроустановках и взвыв газа.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о трагедии в Баренцевом море.