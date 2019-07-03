Папа Римский выразил соболезнования России по поводу гибели моряков

Временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти заявил, что папа Римский Франциск глубоко соболезнует семьям погибших российских подводников.

«Папа Франциск знает о трагедии с российской подводной лодкой и выражает свою близость и соболезнования семьям погибших и всех, кого затронула эта беда», – передает ТАСС слова Джизотти.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников. В качестве возможных причин эксперты называли газете ВЗГЛЯД замыкание в электроустановках и взрыв газа.

Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России. Позже было названо место службы погибших.

Посольство США в России выразило соболезнования семьям российских моряков-подводников, погибших в Баренцевом море.

В среду в Североморск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой трагедии.