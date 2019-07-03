Посольство США выразило соболезнования семьям погибших подводников

Посольство США в России выразило соболезнования семьям российских моряков-подводников, погибших в Баренцевом море.

«Посольство США в России выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера. Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время», – сказано в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее Сергей Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников.

Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России. Сообщалось, что они служили в войсковой части в Петергофе.

В качестве возможных причин эксперты называли газете ВЗГЛЯД замыкание в электроустановках и взвыв газа.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о трагедии в Баренцевом море.