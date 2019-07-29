Радикальная оппозиция отказалась от согласованной акции на проспекте Сахарова

Член Либертарианской партии Михаил Светов заявил, что отказывается от уже согласованного в мэрии митинга 3 августа на проспекте Сахарова, поскольку его сторонники настроились собираться в другом месте – на Лубянке. Эксперты отмечают, что несистемная оппозиция таким образом сознательно идет на очередную провокацию.

«Неделю назад мы подали заявку на проведение митинга 3 августа на Лубянскую площадь. У нас есть ответ от мэрии, который нас не утраивает. Мэрия предложила переговоры, они будут в ближайшее время», – сообщил в понедельник в своем Твиттере активист Либертарианской партии Михаил Светов. Он категорически заявил, что его сторонники отказываются проводить манифестацию на проспекте Академика Сахарова.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что СПЧ запросил мэрию и получил информацию, что Либертарианская партия подавала заявку еще на прошлой неделе – на митинг, связанный с выборами в Мосгордуму, на проспекте Академика Сахарова с 14.00 до 16.00 в субботу 3 августа.

«Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно», – сообщил РИА Новости Федотов.

Федотов подчеркнул, что все должно проходить «в установленных законом формах». «Я считаю, что если люди хотят выразить свое мнение, то они могут это сделать, это их конституционное право. Другое дело, что это их конституционное право должно выражаться в установленных законом формах. В данном случае такая форма есть, это можно сделать на проспекте Академика Сахарова», – заключил он.

Тот факт, что лидеры протеста на ходу меняют свои планы, косвенно доказывает, что в субботу 3 августа они планируют повторить в центре столицы массовые беспорядки, тем самым спровоцировать органы правопорядка на применение силы.

«Этот циничный и лицемерный подход был понятен изначально. Обиженным кандидатам, которые в отличие от своих питерских муниципальных коллег не захотели добиваться отмены отказов в регистрации в горизбиркоме и судах, нужна была тревожная «майданная» картинка для СМИ и социальных сетей, – заявил ранее в газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. – Нужны были беспорядки. И они были спровоцированы».

По мнению политолога Павла Данилина, цель этих акций – не российский обыватель, которому нет особого дела до перипетий выборов в Мосгордуму. Эксперт полагает, что главным адресатом беспорядков был Запад. «Не Украина – она была побочной целью. Главным же выгодоприобретателем были западные масс-медиа», – говорил Данилин газете ВЗГЛЯД. «Видео и фото разгона полицейскими митинга, массовых задержаний – все это даст основания для демонизации России среди своих западных обывателей. Именно для этого все и делалось», – подчеркнул политолог.

Напомним, в субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек, более половины из которых оказались не москвичами.