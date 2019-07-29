Медведев потребовал ускорить освоение средств на нацпроекты в Крыму

Освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию национальных проектов в Крыму, осуществляется медленно, необходимо ускоряться, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.

«Сразу же хочу обратить внимание на то, в чем, на мой взгляд, основная проблема, это освоение выделенных средств. Оно осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30% – и по Севастополю, и по Республике Крым. Поэтому нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что нужно обязательно ускориться там, где это можно сделать.

По его словам, за пять лет, которые прошли со времени воссоединения России и Крыма, федеральные власти занимались интеграцией полуострова «в политическое, экономическое и правовое поле России». Медведев указал, что для того, чтобы наладить в Крыму, сделано немало. Так, реализуется Федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию региона.

«Но сейчас эта работа выходит на качественно иной уровень, благодаря национальным проектам», – добавил он.

Медведев напомнил, что в Севастополе и Крыму реализуется около 100 региональных проектов в рамках федеральных нацпроектов. На них в этом году предусмотрено почти 13 млрд рублей в Крыму и около 4 млрд рублей в Севастополе. Большая часть приходится на средства федерального бюджета.

«В социальной сфере отдача от деятельности государства наиболее ощутима, поскольку люди ежедневно сталкиваются с этими вопросами, и, конечно, от национальных проектов ждут конкретных результатов», – заметил премьер.

Ранее Медведев предлагал уголовно наказывать за срыв торгов по нацпроектам.

Также сообщалось, что граждане могут сообщить о проблемах с реализацией нацпроектов при помощи сервиса «Нацпроекты глазами людей».